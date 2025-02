Consegna in Prefettura degli attestati all’Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi

Si è svolta questa mattina nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo una cerimonia di consegna degli “Attestati di Merito” a 18 studenti e 4 docenti dell’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi.

I premiati hanno ricevuto il meritato riconoscimento per l’impegno prestato lo scorso 20 dicembre a Palazzo Montenegro in occasione dello scambio di auguri natalizi, nel corso del quale hanno messo in campo le loro abilità nella preparazione del rinfresco.

Nell’occasione, il Prefetto ha ringraziato il Dirigente Scolastico e i docenti per la disponibilità sempre garantita e ha elogiato gli studenti sottolineando come la loro presenza ha rappresentato un qualificato banco di prova delle capacità professionali possedute nonché una significativa opportunità di crescita.

Un riconoscimento, quello conseguito, che costituisce un piccolo ma significativo tributo al lavoro e alla creatività dei nostri giovani, che hanno saputo trasformare le conoscenze acquisite nei loro studi in un evento di grande valore per il territorio, alla presenza delle massime autorità regionali e provinciali.

Il Prefetto, infine, ha salutato i ragazzi incitandoli a proseguire sempre il loro percorso formativo con entusiasmo, passione e senso di responsabilità.