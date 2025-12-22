Consegnata la “Luce della pace di Betlemme”

Facebook Instagram
Nella mattinata odierna, il Rotary Club Brindisi ha consegnato, in collaborazione con il gruppo scout Brindisi 2, la “luce della pace di Betlemme”, simbolo di pace e di natività, nei reparti di ostetricia e neonatologia. I primari, la dottoressa Danila Lestingi e il dottor Massimo Stomati, hanno accolto il simbolo alla presenza del personale sanitario, nonché di una nutrita delegazione di soci e scout. Un significativo gesto di pace, espressione dell’attività congiunta nell’ambito della fellowship Rotary e scout. L’incontro é stato possibile grazie alla collaborazione del direttore generale dell’Asl, Dott. Maurizio De Nuccio. A tutto il personale sanitario e amministrativo dell’Asl Brindisi giunga il più sentito ringraziamento per la partecipazione e per il supporto dato alla realizzazione dell’evento.

