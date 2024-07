Consegnate le Bandiere Verdi ai lidi delle Terre di Fasano

Questa mattina nella Sala Consiliare si è tenuta la cerimonia di consegna dei “verdi vessilli” ai gestori dei lidi del territorio. Premiati anche i progetti scolastici “Le Scuole in Azione per il Clima”

Fasano – Continuano le iniziative del ricco cartellone della cerimonia di premiazione della Bandiera Verde 2024, in atto a Fasano sino al 6 luglio. Questa mattina mercoledì 3 luglio, nella Sala Consiliare in Palazzo di Città, si è svolta la cerimonia di consegna della Bandiera Verde al Comune di Fasano. L’ideatore del riconoscimento “Bandiera Verde”, prof. Italo Farnetani, Ordinario di Pediatria Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta, ha consegnato il vessillo al sindaco Francesco Zaccaria, alla presenza dell’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi, dell’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci e del consigliere comunale Franco Mastro.

«Siamo orgogliosi di ricevere per la 9ª volta consecutiva – ha detto il Primo cittadino – questo importante premio, e soprattutto di ospitare la Cerimonia Nazionale di consegna della Bandiera Verde qui a Fasano. Un riconoscimento che attesta il sistema di imprese turistiche di assoluta eccellenza, con un particolare sensibilità al mondo dei bambini e delle famiglie».

Di seguito si è proceduto con la consegna da parte del sindaco degli stickers e della Bandiera Verde 2024 agli stabilimenti balneari delle Terre di Fasano: Archeolido, Lico Calapescatore Lido Ottagono, Cala Masciola Beach Club, Hotel La Sorgente, Coccaro Beach Club, Lido Pettolecchia, Lido Verde Mare, Lido La Fonte, Il Santos, Lido Mare Mosso, San Domenico a Mare, Cala Maka, Lido Zanzara, Grand Hotel Serena, Lido Sabbia d’oro, Lido Fiume Piccolo, hotel del Levante, Lido Bizzarro, Villaggio Turistico Oasi Le Dune, Lido Verde, Canne Bianche, Lido Kipos beach e Lido Tavernese.

Infine, una piccola rappresentanza delle classi dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”, 2ªA, 2ªB e 2ªC della scuola secondaria di primo grado di Pezze di Greco e la classe 2ªAA di Montalbano, ha presentato i lavori svolti nell’ambito del progetto “Le Scuole in Azione per il Clima”. Le insegnanti e i piccoli alunni sono stati premiati con un attestato di partecipazione.

«Voglio complimentarmi con tutti i ragazzi e i docenti – ha commentato l’assessore Martucci – per aver accolto con entusiasmo questo progetto che si inserisce nella cornice della consegna delle Bandiere Verdi a Fasano. L’amministrazione comunale ha inteso promuovere l’iniziativa in quanto coerente con le attività educative volte ad aumentare il livello di conoscenza dei ragazzi e delle famiglie per le azioni di contrasto contro il cambiamento climatico e il rispetto dell’ambiente, con un focus particolare sugli aspetti legati all’alimentazione sana e sostenibile».

Gli eventi di “Bandiera Verde continuano domani, giovedì 4 luglio, a partire dalle ore 20:00, sul molo del porto di Torre Canne con la “Notte Verde dei Bambini e Sagra del Pesce per i più piccoli”, con animazione per bambini, spettacoli di magia, giocolieri, equilibristi, spettacoli di ombre cinesi, bolle di sapone, e tanto altro. Si replica sul molo di Savelletri venerdì 5 luglio, sempre a partire dalle ore 20:00.

Infine, la chiusura della settimana di Bandiera Verde si terrà sabato 6 luglio, quando alle 8:00 nel Parco della Rimembranzaa Fasano si svolgerà la cerimonia di accoglienza di sindaci e ospiti, seguita dall’alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari, e l’esecuzione degli inni. Chiusura lavori alle ore 9:00, a Palazzo di Città dove si terrà il Convegno Italiano delle Bandiere Verdi “International Workshop of Green Flags, coordinata dal dott. Franco Mastro.