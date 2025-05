Consegnati gli attestati della IX edizione del progetto “Adotta un Monumento”

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati della IX edizione del progetto “Adotta un Monumento”, alla presenza delle autorita’ civili e militari. Il progetto, promosso dall’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Brindisi, ha l’obiettivo di arricchire la consapevolezza degli studenti alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico che li circonda e di creare una maggiore sensibilità verso i problemi della sua salvaguardia e valorizzazione. “Adottare un monumento non significa solo conoscerlo, ma, anche, prenderlo sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all’oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione”. Il progetto, anche quest’anno, ha riscosso grande successo e una notevole partecipazione. Gli studenti, aiutati dai loro docenti, hanno scelto un sito che hanno approfondito con visite guidate a cura delle guide abilitate dell’Associazione “Le Colonne”. In seguito, hanno approfondito la conoscenza del monumento adottato. I ragazzi hanno, così, potuto scoprire i luoghi della loro città, attraverso una narrazione che parte dal passato fino alle culture d’oggi. Nella fase conclusiva gli studenti hanno accolto i visitatori presso i luoghi adottati dalle proprie classi e, per tre giorni, hanno vestito i panni di “guida turistica”. Giorni di cultura, arte e festa che hanno coinvolto ed entusiasmato i ragazzi. Un progetto che si rivolge alle giovani generazioni affinché possano avvicinarsi alle tematiche della cura dei tesori del territorio e avere una maggiore consapevolezza dell’importanza della conoscenza e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico che li circonda. Ha coordinato l’incontro il giornalista Antonio Celeste. Un’idea vincente che, ogni anno, vede tanti studenti motivati e attenti in giro per i monumenti della città, consapevoli dell’importanza della cultura e tanti sono stati i complimenti per la dott.ssa Anna Cinti, Presidente dell’Associazione “Le Colonne”, per portare avanti con entusiasmo un progetto che, sicuramente, ci riserverà altre belle sorprese per le prossime edizioni. Anna Consales