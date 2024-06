Consegnati gli attestati dell’VIII edizione del progetto “Adotta un Monumento”

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati dell’VIII edizione del progetto “Adotta un Monumento”, promosso dall’Associazione “Le Colonne”, in collaborazione con il Comune di Brindisi. Il progetto ha l’obiettivo di arricchire la consapevolezza degli studenti alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico che li circonda e di creare una maggiore sensibilità verso i problemi della sua salvaguardia e valorizzazione. Quest’anno si sono aggiunti nuovi importanti siti culturali e la fase finale si è svolta dal 22 al 24 maggio, con gli studenti che hanno partecipato pronti ad accogliere i visitatori presso i luoghi adottati dalle proprie classi. Tre mattinate di cultura, arte, festa con i ragazzi che hanno vestito i panni della “Guida turistica”. Un’esperienza veramente esaltante e tanta è stata la sensibilità dimostrata dai dirigenti scolastici e dagli studenti. È stato bello vedere la città affollata da tanti ragazzi che hanno contribuito a mettere in evidenza le tante bellezze che, a volte, vengono ignorate dagli stessi brindisini. “Adottare un monumento non significa solo conoscerlo, ma, anche, prenderlo sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all’oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione”. Dopo avere scelto un sito ed averlo conosciuto, grazie a visite guidate condotte dalle guide abilitate dell’Associazione “Le Colonne”, i ragazzi, con l’aiuto dei docenti, hanno approfondito tutte le informazioni storiche e artistiche riguardanti il monumento adottato. Sono stati coinvolti dal progetto e hanno potuto scoprire tanti luoghi della loro città, attraverso una narrazione che parte dal passato fino alle culture d’oggi. Una cerimonia importante e molto partecipata, durante la quale sono stati resi noti i risultati raggiunti dalle scuole che hanno aderito al progetto. Emozionata la dott.ssa Anna Cinti, Presidente dell’Associazione “Le Colonne”, che ha evidenziato grande soddisfazione per la riuscita del progetto che, anche quest’anno, ha visto una grande partecipazione. Riuscire a suscitare nei ragazzi il senso di meraviglia per la bellezza dei luoghi adottati è senza dubbio un risultato molto esaltante. Cè stato anche un bel momento musicale con alcuni ragazzi che si sono esibiti nella pizzica, danza popolare molto conosciuta. Ha presentato l’evento il giornalista Antonio Celeste. Tanti gli applausi da parte di un pubblico attento e coinvolto. Vedere il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi affollato da tanti ragazzi, i cittadini del futuro, è stato veramente bellissimo e l’idea di cittadinanza responsabile sembra essere sempre più possibile e attuabile. Anna Consales