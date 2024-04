Consegnati i premi per il concorso “Natale in vetrina 2023”

Presso la Sala della Colonna, di Palazzo Granafei Nervegna, si è tenuta una conferenza stampa per l’aggiudicazione dei premi per il concorso “Natale in Vetrina 2023”, indetto dall’Amministrazione Comunale di Brindisi, con Delibera di Giunta n. 389/2023. L’obiettivo è stato quello di stimolare i negozianti ad abbellire le vetrine con allestimenti natalizi, così da creare un’atmosfera festosa e incrementare l’attrattività della città durante il periodo natalizio. Due sono state le giurie che hanno portato alla individuazione delle vetrine più attraenti: una social, tramite “like” ai report fotografici che sono stati pubblicati sulla pagina Facebook del Comune di Brindisi, e una tecnica composta dal Sindaco e due referenti di Conferscenti e Confcommercio. Al primo posto si è classificata la vetrina “Sweet Sweet Way” di Claudine Colazzo, con un premio di 1000 euro. Al secondo il premio è stato di 600 euro e a scendere fino al quinto posto. I vincitori sono stati: Project Store (secondo); L’Angolo del Caffè (terzo); Taitù (quarto) e Anelli Enoteca (quinto). Sicuramente una bella iniziativa che dimostra, ancora una volta, la passione e la professionalità dei commercianti che hanno offerto alla città un “regalo” riuscendo, così, a condividere la magia del Natale. Anna Consales