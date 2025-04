Consenso Civico – Rilanciamo l’azione amministrativa: al centro il benessere di Ostuni e dei suoi cittadini

Rilanciamo l’azione amministrativa: al centro il benessere di Ostuni e dei suoi cittadini

È il momento di riportare al centro della scena ciò che davvero conta: il benessere della nostra comunità

e lo sviluppo armonioso della nostra città.

Le polemiche, le contrapposizioni e le strumentalizzazioni le lasciamo a chi preferisce vivere ed

alimentare divisioni e scontri. Noi scegliamo la strada del fare, della responsabilità e della concretezza.

Ostuni merita un’amministrazione che continui a guardare avanti, che costruisce, che si assume la

responsabilità di guidare il cambiamento, peraltro già in corso.

Negli ultimi mesi si sono verificati episodi differenti: alcuni certamente criticabili, altri perfettamente

aderenti a quanto previsto da norme e regolamenti. Serve però chiarezza e coerenza. Serve un cambio di

passo.

Necessita proseguire e intensificare quel percorso di legalità, trasparenza e buona amministrazione, solo

così potremo ricostruire, giorno dopo giorno, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

In tutto ciò non possiamo che sposare in pieno l’approccio che gli amministratori di questo gruppo

dimostrano di avere dinanzi alle istanze, sempre con grande serietà e senso di responsabilità.

La stessa responsabilità avuta qualche giorno fa, da parte dell’Amministrazione Comunale di concerto al

Comando della Polizia Municipale nel ripristinare ordine e regole verso chi non adempie ai doveri richiesti.

Stiamo lavorando alacremente a migliorare la città, e lo si vede, è sotto gli occhi di tutti, la gente ce lo

manifesta tutti i giorni quando incrociamo i loro sguardi.

Ci sono angoli della città che vanno valorizzati (vedi Palazzo della Corte), così come i locali del Chiostro

di San Francesco e la sua riqualificazione, così pure il Castello di Villanova, questi devono rappresentare

luoghi di tutta la comunità ed essere spazi e patrimonio di tutti.

La missione è chiara: costruire una città che guardi al futuro, con un’attenzione particolare alle nuove

generazioni, al loro diritto di vivere in un ambiente sano e prospero.

L’obiettivo principale di questo gruppo, sarà SEMPRE quello di garantire una gestione amministrativa

sempre più solida e coerente, basata sulla continuità e sull’efficienza delle politiche pubbliche locali.

Ed è da qui che vogliamo ripartire per dare nuovo slancio alla nostra azione amministrativa, alla nostra

amata Ostuni.

Rilanciare l’azione, rilanciare Ostuni significa anche: rivendicare un ruolo da protagonista all’interno di un

progetto più ampio, che guarda alla Puglia del futuro.

Ostuni ha bisogno di tornare a contare, la crescita di Ostuni passa anche dalla capacità di incidere nei

luoghi dove si prendono le decisioni strategiche per il nostro territorio.

È tempo che Ostuni torni ad avere una voce forte e autorevole.

Lo sviluppo del turismo, le infrastrutture, il lavoro, la sanità, la tutela dell’ambiente, sono tutte sfide che

non possono essere affrontate solo a livello locale, necessita avere uno sguardo più ampio.

Andiamo avanti con serietà, coraggio e una visione chiara. Ostuni merita di più. Ostuni merita di contare.

Il COORDINAMENTO

Maurizio Flore