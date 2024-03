Consiglieri incompatibili? A Palazzo di Città c’è qualcuno che trema…

In Consiglio comunale ci sarebbero consiglieri in una condizione di incompatibilità per debiti accertati nei confronti del Comune di Brindisi. Il problema, a dire il vero, è stato posto con forza il 28 novembre dello scorso anno dai consiglieri Luperti e Greco i quali si rivolsero al segretario generale per avere delucidazioni. Ieri, poi, lo ha scritto al Prefetto il consigliere Roberto Quarta nella missiva contenente elementi di valutazione sulla mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti.

Oggi, invece, voci di Palazzo riferiscono di un incontro tra i consiglieri Luperti, Cannalire e Rossi e il segretario generale a cui sarebbe stato posto nuovamente il problema chiedendo decisioni immediate.

E’ evidente che se questi casi di incompatibilità dovessero essere ufficializzati del problema dovrebbe occuparsene il consiglio comunale, con il rischio concreto di vedere considerati nulli gli atti approvati con il voto di detti consiglieri.