Consiglio – Approvata mozione per un info-point presso la Stazione Ferroviaria

Grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Comunale della mozione presentata dall’opposizione per la creazione di un info point presso la stazione ferroviaria di Brindisi. Questo importante passo rappresenta un significativo progresso nella promozione del turismo e nella facilitazione dell’accesso alle informazioni per visitatori e viaggiatori.

Questo risultato è frutto di un dialogo costruttivo tra le forze politiche, che ha dimostrato come, quando si lavora all’unisono per il bene della comunità, si possono raggiungere solo risultati positivi.

Il nuovo servizio non solo offrirà supporto ai turisti e ai visitatori, ma migliorerà la percezione stessa della città, rendendo la stazione un luogo più accogliente e interattivo.

Vogliamo esprimere il nostro sincero apprezzamento a tutti i membri del Consiglio Comunale per aver riconosciuto l’importanza di questa iniziativa.

L’info point sarà una risorsa preziosa per la promozione del territorio e un incentivo per tutte le realtà commerciali e imprenditoriali della città.

Ci impegniamo a seguire da vicino l’implementazione di questo progetto e a garantire che risponda alle esigenze della nostra comunità.

Siamo fiduciosi che, con questa iniziativa, Brindisi possa consolidare la sua immagine di città accogliente e dinamica.

DIEGO RACHIERO

ATTIVA BRINDISI

CONSIGLIERE COMUNALE