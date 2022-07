CONSIGLIO – CARBONELLA ELETTO PRESIDENTE. LOIACONO VICE (IL CENTRO DESTRA SI RICOMPATTA IN EXTREMIS)

Il Consiglio Comunale di Brindisi ha eletto il suo nuovo presidente. Si chiama Alessio Carbonella di Italia Viva. Ha ottenuto i 19 voti dei consiglieri di maggioranza presenti in aula. Sette voti, invece, per Luciano Loiacono di Idea, ottenuti grazie ad un centro destra che è riuscito a ricompattarsi in extremis grazie ad una pausa dei lavori consiliari. Tre voti, invece, sono andati a Valeria Puca del Movimento 5 Stelle, subentrata proprio in questa seduta, insieme a Pierpaolo Strippoli, al posto dei dimissionari Gianluca Serra e Tiziana Motolese.