Consiglio Comunale a Brindisi: Fratelli d’Italia protagonista della svolta. Approvati PUG, Regolamento Dehor e tutela della costa

​BRINDISI – Il Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia Brindisi esprime profonda soddisfazione per gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi Consigli Comunali tenuti. L’approvazione di provvedimenti cruciali per lo sviluppo strategico della città testimonia il lavoro instancabile del gruppo consiliare e degli assessori di Fratelli d’Italia, confermando come il partito rappresenti il vero motore propulsivo dell’Amministrazione comunale e la garanzia di un netto, visibile cambio di passo per l’intero territorio.

​Una visione strategica per il futuro: l’avvio del PUG

​L’approvazione dell’atto di indirizzo per la predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) segna l’inizio di una stagione di trasformazione radicale per Brindisi. Fratelli d’Italia ha garantito un contributo determinante nella costruzione di un’idea di città moderna, competitiva e sostenibile.

​La pianificazione dei prossimi decenni non si limiterà a imporre vincoli astratti o ideologici, ma si concentrerà su azioni concrete:

​ Rigenerazione urbana: Recupero degli spazi abbandonati e riqualificazione strutturale dei quartieri.

Recupero degli spazi abbandonati e riqualificazione strutturale dei quartieri. ​ Economia del mare e turismo: Valorizzazione del porto, rafforzamento delle infrastrutture e potenziamento dell’offerta turistica per generare nuove opportunità occupazionali e attrarre investimenti.

Valorizzazione del porto, rafforzamento delle infrastrutture e potenziamento dell’offerta turistica per generare nuove opportunità occupazionali e attrarre investimenti. ​Tutela e sviluppo: Protezione del patrimonio ambientale e paesaggistico trasformandolo in una risorsa dinamica di crescita economica.

​Sostegno al commercio locale: il nuovo Regolamento Dehor

​Un altro tassello fondamentale del lavoro svolto dalla delegazione consiliare e di Giunta di FdI – in stretta sinergia con la Commissione Attività Produttive, le associazioni di categoria e l’Assessorato di riferimento – riguarda la revisione del Regolamento Dehor. La misura coniuga decoro urbano, certezza delle regole e rilancio delle attività commerciali attraverso novità sostanziali:

​Estensione delle strutture: Possibilità di installare dehor chiusi con vetri e coperture trasparenti su tutto il territorio comunale e in nuove aree dedicate. ​Decoro e tracciabilità: Obbligo di delimitazione delle aree autorizzate e di occultamento dei bidoni carrellati per preservare il valore estetico della città. ​Legalità e correttezza: Stop ai rinnovi delle concessioni per chi non è in regola con TARI e canoni comunali, affiancato da un sistema di sospensioni progressive proporzionato alle violazioni.

​Valorizzazione della costa: l’osservazione decisiva di Fratelli d’Italia

​A confermare la centralità della proposta politica di Fratelli d’Italia è l’accoglimento dell’osservazione specifica presentata dal partito nell’ambito dell’adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

​Grazie all’iniziativa di FdI, nelle aree costiere a destinazione agricola sarà introdotta una disciplina urbanistica mirata che consentirà l’installazione di strutture amovibili e stagionali per attività turistico-ricettive e di somministrazione. Un intervento che permetterà di rendere la litoranea brindisina viva e attraente senza alcun consumo irreversibile di suolo, tutelando l’ambiente e offrendo nuove leve per l’economia locale.

​”Il cambio di passo è realtà”

​”I risultati portati a casa nell’assise cittadina sono la prova tangibile di una presenza politica autorevole, concreta e costruttiva,” fa sapere il Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia Brindisi. “Il lavoro quotidiano e indefesso dei nostri assessori e consiglieri comunali, di concerto con la segreteria cittadina di FdI, sta tracciando una rotta chiara: superiamo la percezione dell’immobilismo del passato che e’ stata addebitata all’Amministrazione comunale per restituire a Brindisi la bellezza, l’attrattività e lo sviluppo che merita. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione al fianco dei cittadini, dei commercianti e degli operatori economici per costruire, insieme, la Brindisi del futuro.”

Coordinamento cittadino Brindisi Fratelli d’Italia