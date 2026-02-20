Consiglio comunale. Approvati il bilancio e le opere pubbliche 2026-2028

Il Consiglio comunale di Brindisi ha approvato a larga maggioranza il Piano delle opere pubbliche da realizzarsi nel prossimo triennio e il bilancio preventivo 2026-2028. Qualche polemica dei partiti di opposizione per la situazione economica e generale della Multiservizi, di cui, secondo soprattutto il PD, questo bilancio non tiene conto, e per l’assenza della controfirma su alcuni documenti del bilancio da parte del Segretario Generale. La maggioranza, che si e’ allargata con gli ingressi dei consiglieri Luperti e Greco, ha fatto rilevare l’importanza di aver approvato questo elenco di opere pubbliche, alcune, secondo i partiti di governo, realmente strategici, e bilancio, nonostante le difficolta’ per il predissesto e la coperta sempre molto corta.