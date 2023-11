CONSIGLIO COMUNALE – APPROVATO BILANCIO CONSOLIDATO

Consiglio comunale. Approvato il bilancio consolidato

Consiglio comunale molto rapido quest’oggi a Brindisi. In discussione c’era l’approvazione del bilancio consolidato, cioe’ l’approvazione del bilancio di tutte le società partecipate del Comune. Le opposizioni avevano chiesto di ritirare la delibera sia per capire meglio i conti della Stp, ed e’ quanto sostenuto dal consigliere Francesco Cannalire del Pd, sia perché il documento non era passato al vaglio della commissione bilancio, come fatto notare dal consigliere Lino Luperti di Regione Salento. Il sindaco, accettando le eccezioni di entrambe le parti, ha fatto però notare la ristrettezza dei tempi perché e’ necessario procedere alle assunzioni di due dirigenti entro il 31 dicembre. Tale circostanza può avvenire solo con l’approvazione del bilancio consolidato. Poi Marchionna ha detto che il bilancio consolidato lo si può approvare anche se quello della Stp sara’ approvato il 16 novembre e ha preso l’impegno di informare la commissione bilancio se ci saranno novità negative su quel bilancio. Il documento e’ stato approvato con i voti della maggioranza, mentre le opposizione sono uscite dall’aula. Ritirato il documento di Arca nord Salento per un rilascio di un permesso a costruire per ristrutturazione case E. R. P. al quartiere Paradiso. RitiratO anche il provvedimento di nomina del garante delle persone diversamente abili.