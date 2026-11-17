Il consiglio comunale di oggi ha approvato il Bilancio consolidato che ingloba i bilanci di tutte le partecipate del Comune, inclusa la Brindisi Multiservizi. Ed era proprio la BMS al centro delle attenzioni da parte dei partiti di opposizione per le note vicende di crisi della multiservizi. Il bilancio e’ stato approvato con 19 voti favorevoli, compresi quelli dei consiglieri di Futuro Nazionale che sono, pur essendo di centro destra, all’opposizione. Il consigliere Mevoli ha spiegato che questa scelta di votare a favore e’ la conseguenza del lavoro sul bilancio fatto nei mesi scorsi dai consiglieri che prima erano nei partiti di governo e che per la scelta dell’attuale maggioranza sono all’opposizione.