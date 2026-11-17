La maggioranza che governa la città’ di Brindisi ha respinto in sede di consiglio comunale la mozione presentata dal consigliere del PD, Francesco Cannalire, che impegnava il sindaco a rifiutare qualsiasi proposta di insediamento nucleare sul territorio o di deposito scorie. Scontro molto duro tra i diversi raggruppamenti. In sostanza il centro destra ha spiegato questo voto favorevole al nucleare perche’ gli impianti sono piu’ sicuri rispetto a quelli del 1986 e 2011 e che in ogni caso c’è’ sempre la volontà’ popolare a guidare ogni scelta. Le opposizioni invece hanno detto che oggi ci sono piu’ alternative all’apoeovvigionamento energetico come le fonti rinnovabili. La mozione del PD e’ stata respinta con 17 voti contrari.