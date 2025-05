Consiglio Comunale – Cannalire (Pd): intitoliamo l’aeroporto a Papa Francesco

Dichiarazione di Francesco Cannalire, segretario PD Brindisi e consigliere comunale Brindisi durante i lavori per la commemorazione di Papa Francesco:

“La commemorazione di Papa Francesco ci ha dato la possibilità di ribadire la grandezza di un Uomo che ha fatto della sua missione ecumenica lo scopo di vita, riuscendo nell’impresa di coinvolgere credenti e non credenti e le numerose attestazioni di cordoglio ne sono la testimonianza. La sua azione spirituale è stata fonte di ispirazione per tutti. È stato straordinario però, come sia riuscito a svolgere il suo mandato “temporale” con dedizione, visione e coraggio.

Papa Francesco, quindi, non è stato solo la massima espressione della Chiesa cattolica. È stato, prima di tutto, un leader morale globale, un punto di riferimento trasversale per chiunque crede in un’umanità fondata sulla giustizia sociale, sulla solidarietà, sull’accoglienza e sulla pace. La sua voce, chiara e coraggiosa, ha saputo rompere i silenzi dell’indifferenza e denunciare le disuguaglianze, le guerre, le migrazioni forzate, il degrado ambientale.

Riteniamo che occorra dare memoria a questo grande Papa, legandolo per sempre al nostro territorio con un messaggio universale di umanità e speranza. Un messaggio che significhi fare una scelta identitaria netta: quella di una Brindisi aperta, solidale, che non ha paura del dialogo tra i popoli e che rivendica il suo ruolo nel Mediterraneo di crocevia e di ponte.

Una proposta che parla anche al nostro tempo. Un tempo segnato da crisi e fratture sociali, nel quale servono simboli che uniscano, che ispirino e che guidino.

Per questo il gruppo consiliare del Partito Democratico propone formalmente l’intitolazione dell’aeroporto di Brindisi a Papa Francesco.

Lo facciamo con convinzione, nella consapevolezza che un’infrastruttura così strategica e simbolica per il nostro territorio meriti un nome che sia all’altezza del presente e capace di parlare al futuro.

Intitolare il nostro aeroporto a Papa Francesco è un atto di coraggio e di visione.

È affermare che Brindisi e tutto il Salento credono nei valori della dignità umana e della pace.

È riconoscere che la vera grandezza non sta nel potere, ma nell’umiltà e nell’umanità di chi serve il prossimo.

Siamo certi che questa proposta troverà ascolto e confronto all’interno di questo Consiglio comunale, nella città e in tutto il territorio salentino. E siamo pronti a sostenerla con determinazione anche grazie all’appoggio del Presidente Michele Emiliano e del Presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, con i quali abbiamo condiviso questa proposta, poiché siamo convinti che le grandi scelte passino anche attraverso gesti simbolici, quando gli stessi sono coerenti con i valori che vogliamo incarnare.

Ci auguriamo quindi che la Politica possa fare tesoro degli insegnamenti impartiti negli anni da Papa Francesco attuati con ogni strumento possibile. Per le Istituzioni è un dovere morale perseguirli senza ipocrisia e tentennamenti.”