Consiglio Comunale – C’è il numero legale

E’ iniziato alle ore 10.00 il Consiglio comunale di Brindisi, incentrato sul futuro della Brindisi Multiservizi. C’era attesa per capire se il gruppo di Fratelli d’Italia fosse stato presente dopo le polemiche e le dichiarazioni rese nei giorni scorsi. La maggioranza e’ stata assicurata con 17 consiglieri presenti. All’appello ha risposto anche Luperti per le forze di opposizione, vista che c’era gia’ il numero legale. Poi in aula sono entrati tutti i consiglieri di minoranza. Tra i banchi della maggioranza assenti, come previsto, Roberto Quarta e anche, per altri impegni, Miceli e Mastrogiacomo. In corso dei lavori è’ arrivato Borromeo. In apertura si e’ parlato dell’organo di Roberto Fusco sulla necessità di realizzare un ospedale veterinario. Poi in scaletta il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e infine la questione della Multiservizi. E li, all’ultimo punto dell’odg, si vedrà’ la tenuta della maggioranza del sindaco Marchionna.