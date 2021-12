Ultimo consiglio comunale di Brindisi del 2021 svolto in questa occasione in modalità telematica. Ordine del giorno improntato più sul riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Il dibattito e’ stato ravvivato su due argomenti quali la toponomastica femminile, su mozione presentata dalla consigliera Lomartire e sul piano di razionalizzazione delle società partecipate, con uno scambio di vedute, in maniera del tutto dialettica, tra la stessa Lomartire e il sindaco Rossi.