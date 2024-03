Gesto di protesta stamattina nella’aula del consiglio comunale di Brindisi. Durante i lavori un individuo ha srotolato uno striscione con una svastica e con le bandiere degli Stati Uniti, di Israele e dell’Unione Europea. Il senso era quello di equipararli al regime nazista, con evidenti riferimenti alla guerra in atto nella striscia di Gaza. Dopo qualche minuto sono intervenuti gli agenti della Digos per identificarlo e per farlo allontanare dall’aula.