CONSIGLIO COMUNALE – LO STADIO FANUZZI SARA’ PRONTO A FINE SETTEMBRE

Ora c’e’ una data. Lo stadio “Fanuzzi” potrebbe essere pronto per ospitare le gare interne del Brindisi in serie C a fine settembre. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori Pubblici in sede di consiglio comunale, che si è svolto nel pomeriggio, rispondendo ad una interrogazione del consigliere di opposizione Alessandro Antonino. “A metà agosto – ha detto Quarta – ci sarà l’affidamento dei lavori per la sistemazione del terreno di gioco. Poi, entro febbraio, si interverrà sulle tribune, sull’illuminazione e sulla recinzione esterna”.