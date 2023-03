CONSIGLIO COMUNALE – MAGGIORANZA (EX) COMPATTA AL VOTO

C’era curiosità nel vedere come nel consiglio comunale odierno si fossero rapportati il Partito democratico e Brindisi Bene Comune, il partito del sindaco Riccardo Rossi, dopo le polemiche e le accuse conseguenti alle diverse scelte elettorali e alla rottura della coalizione. I due gruppi hanno votato allo stesso modo, scambiandosi anche reciproci apprezzamenti per il lavoro svolto. Poche le discussioni dal momento che il centro destra era assente in avvio e che il M5Stelle e’ uscito dall’aula in tante votazioni. Alcuni consiglieri di centro destra sono entrati in aula successivamente. Di fatto, quindi, quasi tutti i punti all’odg sono stati approvati solo da PD e BBC, senza alcun problema, visto che tutti i punti urbanistici erano stati già discussi nelle commissioni. Approvate quindi le modifiche sul regolamento della Tari (tassa sui rifiuti), confermate le aliquote Imu dello scorso anno, le tariffe Tari dello scorso anno e le addizionali IRPEF. Approvati poi con i voti anche del M5Stelle i progetti di collegamento tra zona industriale e stazione ferroviaria, del parcheggio di scambio in via Tor Pisana, della rotatorie in zona Materdomini, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Approvato all’unanimità poi il piano di rigenerazione del sito Acque Chiare, su cui il consigliere Ciullo (Lega) ha elogiato il lavoro dell’amministrazione Rossi, e Il piano urbano della mobilità (Pums). Sul Pums, poi, si e’ creata una situazione strana. Pd e BBC si sono schierati contro i 5 Stelle, alleati alle prossimo elezioni con il Pd, dopo che il consigliere grillino Strippoli aveva lamentato la gran mole di lavoro per esaminare 28 punti all’odg in 5 giorni e la non completa sostenibilità del piano di mobilità. E a rivendicare il lavoro fatto in 5 anni, nel rispondere a Strippoli, e’ stato il capogruppo Pd, Maurizio Pesari, futuro alleato dello stesso Strippoli. Il Consiglio ha approvato anche l’adeguamento del Piano regolatore al piano paesaggistico regionale. E’ intervenuta anche l’ex assessore regionale all’Urbanistica, prof. ssa Angela Barbanente, che ha preso parte in questi anni al gruppo di lavoro. E’ stata anche l’occasione per la maggioranza e per il sindaco Rossi di rivendicare quanto svolto in 5 anni e di esporre i progetti voluti dal centro sinistra e portati avanti dagli uffici e dai tecnici, nel massimo rispetto delle norme.