CONSIGLIO COMUNALE – OGGIANO E ANTONINO SU REVOCA BANDI SERVIZI SOCIALI E CONCORSO PER VIGILI URBANI

Il prossimo 25 luglio si riunirà il Consiglio Comunale e per tornare sulla vita reale e affrontare argomenti che potrebbero interessare molto di più i Brindisini che l’elezione del nuovo Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale ho depositato due ordini del giorno, sottoscritti anche dal collega del PRI Gabriele Antonino, che chiedono la revoca di due bandi riferenti l’assistenza domiciliare integrata ed il servizio a domicilio previa una modifica di tutta una serie di criticità che mettono in discussione i servizi in questione nei confronti dei lavoratori e delle categorie piu fragili destinatarie di tali servizi e la procedura selettiva per l’assunzione di 15 vigili urbani previa revoca del requisito escludente della patente A che di fatto viola princìpi di equità e par condicio tra partecipanti, trasformandolo in requisito premiante, consentendo una piu ampia partecipazione a giovani, diplomati e laureati che non possiedono la patente A – dichiara il capogruppo di FdI dott. Massimiliano Oggiano.