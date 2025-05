Consiglio Comunale su Papa Francesco – Luperti e Greco: “Noi non ci saremo. E’ una inutile passerella. Il Papa avremmo potuto commemorarlo diversamente e non al chiuso dell’aula consiliare”

Così come annunciato dal Sindaco Marchionna, domani si riunirà il Consiglio Comunale per commemorare Papa Francesco. Si tratta, a nostro avviso, di una inutile passerella che si svolge in una sede decisamente non adatta per eventi di questo tipo. Proprio per questo, avevamo proposto di dar vita ad iniziative differenti, con il pieno coinvolgimento dei cittadini di Brindisi. E invece si è preferito ignorare le nostre proposte e di parlarsi addosso al chiuso dell’aula consiliare.Per questo motivo abbiamo deciso di non partecipare ai lavori consiliari.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali di Brindisi