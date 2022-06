CONSIGLIO COMUNALE – TUTTO APPROVATO, TRANNE IL RIGASSIFICATORE

Due consigli comunali quest’oggi a Palazzo di Città. In mattinata, approvati tutti i punti all’ordine del giorno, compresi il regolamento per la tassa sui rifiuti, con le nuove tariffe e il regolamento sui tributi per i dehors, con l’approvazione di emendamenti anche dell’opposizione. Ma nel pomeriggio era in discussione la proposta di Forza Italia per realizzare un rigassificatore off shore al largo di Brindisi. Dibattito molto intenso ma alla fine, in sede di voto, dopo l’intervento del consigliere “azzurro” Quarta mancano tanti consiglieri, soprattutto del Partito Demicratico. Inevitabile la bocciatura del rigassificatore.