Consiglio dei ragazzi, proclamati il Sindaco junior e il nuovo Consiglio comunale

È Francesco Vetrugno il Sindaco dei Ragazzi di Brindisi proclamato, giovedì 27 febbraio, insieme ai trentadue membri eletti per il Consiglio Comunale dei Ragazzi, nell’Aula Consiliare “On. Caiati” del Comune di Brindisi. Durante la seduta, il Primo Cittadino di Brindisi, Dr. Giuseppe Marchionna, ha consegnato la fascia al neo eletto Sindaco Junior alla presenza di tutti i novanta candidati al Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi.

“Il Sindaco dei Ragazzi è il prototipo del nostro futuro. Abbiamo sempre puntato sui giovani, così come dimostra anche il recente report di candidatura a Capitale Italiana della Cultura, perché è loro il compito prendere le redini della città e guidarla verso lidi meno drammatici, sempre con il nostro supporto”. Sono le parole espresse dal Primo Cittadino nel corso della proclamazione del neo Sindaco junior.

“Auguro buon lavoro al mio successore, Francesco Vetrugno. Spero che il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi possa prendersi cura e portare avanti il lavoro avviato fino ad ora, con la consapevolezza di essere protagonista di un progetto che ha un grande peso per la città perché offre ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di cambiare le cose”. È questo l’augurio del Sindaco dei Ragazzi uscente, Diego Caianiello.

Francesco Vetrugno è stato eletto Sindaco dei Ragazzi al fotofinish, raccogliendo poco più del 50% dei voti (50,20%), ovvero solo 12 voti in più rispetto alla candidata Sabrina Guadalupi. Ad esprimere la propria preferenza sono stati circa 3.012 studenti (l’85,78% degli aventi diritto), delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città che aderiscono al progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Sindaco dei ragazzi Francesco Vetrugno frequenta la classe seconda presso la Scuola Secondaria Kennedy dell’Istituto Comprensivo Casale. La sua campagna elettorale è stata sviluppata intorno ai temi dell’inclusione sociale e delle attività culturali a misura di ragazzi. “Sono felice di essere stato eletto e di come è stata accolta la mia campagna elettorale. La prima cosa che vorrei è che il CCR realizzasse progetti nelle scuole, il primo luogo della città che coinvolge tutti i bambini e i ragazzi di Brindisi”.

Il neo sindaco junior, con grande emozione, ha voluto ringraziare chi lo ha supportato e accompagnato nel percorso che lo ha portato ad essere eletto, congratulandosi con la sua avversaria Sabrina Guadalupi.

Nel corso della seduta hanno ricevuto la nomina i trentadue Consiglieri eletti:

Lorenzo Argentieri (Marinaio d’Italia), Luca Arigliano (Salvemini Second.), Angelo Bufalo (Pacuvio), Diego Caianiello (Pacuvio), Lorenzo Cavalera (Don Milani), Miriam Cretì (S. Giovanni Bosco), Marinella Di Leo (Kennedy), Alessio Errico (Crudomonte Second.), Silvio Iaia (Leonardo Da Vinci), Giovanni Lacirignola (De Amicis), Daniele Lopez (Salvemini Prim.), Ginevra Nani (Collodi), Gabriele Nigro (Marzabotto/Virgilio), Samuele Petrelli (Marzabotto/Virgilio), Filippo Pizzolla (Mameli), Cosimo Prontera (Don Bosco), Maria Sofia Serse (Giulio Cesare), Francesco Rodia (Kennedy), Alice Trapani (Leonardo Da Vinci), Rossella Tridente (Giulio Cesare), Alessia Bianco (Bozzano), Francesca Cavallo (Salvemini Second.), Eleonora Carbonella (Collodi), Gianni Gentile (Marzabotto/Virgilio), Sabrina Guadalupi (Marzabotto/Virgilio), Flavia Maria Malerba (Giulio Cesare), Francesco Malerba (Collodi), Michela Patronelli (Bozzano), Gabriele Pronat (Kennedy), Emanuele Ruggiero (Giulio Cesare), Luca Serio (Marzabotto/Virgilio), Riccardo Tasso (Giulio Cesare).

Le deleghe degli assessorati saranno comunicate nel mese di marzo, nel corso della seduta di insediamento del CCR durante la quale è programmata anche l’elezione del Presidente del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Brindisi.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Brindisi – Presidenza del Consiglio e Assessorato Politiche sociali, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Amani”, l’Ambito Brindisi – S. Vito dei Normanni e il Consiglio Comunale dei Ragazzi.