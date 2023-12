CONSIGLIO – FRATELLI D’ITALIA TORNA IN AULA

Brutta pagina di politica quest ‘ oggi in Consiglio comunale. Prevalgono gli interessi di parte e non dei cittadini. Dopo la sospensione dei lavori per assenza del numero legale, in quanto non era presente il Aula il gruppo “Fratelli d’ Italia”, tranbe Roberto Quarta, e in quanto le opposizioni avevano abbandonato l’aula, i lavori sono ripresi con il rientro dei consiglieri di FDI e dell’assessore Oggiano. Il consigliere Quarta risponde alka capigruppo Vantaggiato e dice che nessuno può mandarlo via dal partito, se non i vertici nazionali. “Noi appoggeremo sempre il sindaco – ha dichiarato il consigliere Mevoli – per portare avanti il nostro programma. Poi se ci sono da fare degli aggiustamenti si faranno in corso d’opera, come sempre”. Subito dopo sono stata approvate le delibere sull’aliquota IMU e su aliquota dell’Irpef. All’odg anche l’approvazione del DUP, Documento unico di programmazione.