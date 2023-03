CONSIGLIO – MAGGIORANZA FAVOREVOLE AL REGISTRO DI GENERE

Il centro sinistra approva una mozione presentata dalla consigliera comunale Annamaria Calabrese sul “Registro Alia”, cioè un registro anagrafico per il riconoscimento del genere. Si tratta di uno strumento che viene incontro a quelle persone trans che non hanno completo la rettifica dei documenti, in seguito ad un percorso di cambiamento del genere sessuale e quindi del cambio del nome, da maschile a femminile e viceversa. In Italia il percorso di transizione di questo tipo e molto lungo, a different di altri paesi. Chi di questi soggetti non ha ricevuto la rettifica dei documenti puo’ con questo Registro, e con una semplice autocertificazione, può indicare il suo nome e il suo genere, ottenendo i documenti corretti. La mozione e’ stata approvata con 16 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti, dopo un dibattito di quadi tre ore.