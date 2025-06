Consiglio – Marchionna: “deluso dai lavori delle Commissioni. Si bada più ai social. Possibile censura per lo spreco di risorse”. Immediata replica di Cannalire

Dibattito acceso in Consiglio Comunale in riferimento al regolamento Tari. Il consigliere Roberto Quarta ha chiesto all’assessore al Bilancio Caterina Cozzolino di ritirare la delibera per consentire agli uffici di verificare se si possono realizzare ulteriori benefici per le utenze commerciali. Richiesta respinta al mittente, anche se è stato il capogruppo di Forza Italia Nicola Di Donna a chiedere una sospensione dei lavori del consigloio per consentire al dirigente della ripartizione Bilancio di fornire delle risposte ai quesiti che sono stati posti.

E’ stato a questo punto – prima della votazione sulla richiesta di sospensione – che il Sindaco Marchionna è intervenuto dichiarandosi deluso dei lavori delle Commissioni consiliari che non producono un lavoro utile per l’attività dell’ente. Il primo cittadino ha addirittura parlato di uno spreco di risorse che potrebbe essere censurata dalla Corte dei Conti”.

Immediata la reazione del capogruppo del PD Francesco Cannalire che ha invitato il Sindaco a ritirare immediatamente quelle che ha definito minacce nei confronti dei consiglieri, soprattutto di opposizione. Quanto alla Tari, Cannalire ha respinto le accuse, ribaltandole sulla Giunta e sulla incapacità politica di questa Amministrazione.