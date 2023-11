CÒNSIGLIO – MARCHIONNA: “LA NOSTRA MAGGIORANZA È GIOVANE”

Consiglio comunale. Marchionna: “La nostra maggioranza e’ giovane”

Da’ la colpa all’inesperienza della gran parte dei consiglieri di maggioranza il sindaco Marchionna in merito ad alcune divergenze portate avanti dal gruppo di Forza Italia in riferimento alla designazione del Comune di Pasquale Dagnello nel nuovo CdA della STP. Tale insofferenza ha avuto l’effetto della mancata presenza dei consiglieri di Forza Italia in avvio del consiglio comunale odierno. L’assise e’ iniziata quindi con forte ritardo. “Devo essere leale e sincero – ha detto Marchionna – perché c’e’ questa presa fo posizione di Forza Italia. Ma e’ tutto dovuto all’inesperienza evalla gioventù di gran parte dei consiglieri di maggioranza. Non mi sembra uno scandalo se c’e’ discussione al nostro interno. Ritengo che quello che e’ accaduto sia un po’ fisiologico nella logica della interlocuzione tra noi”. Poi il consiglio e’ ripreso regolarmente. In discussione il porto, la Fondazione Giannelli, l’intitolazione di una strada all’ex sindaco Domenico Mennitti, alcuni debiti fuori bilancio.