CONSIGLIO PROVINCIALE – ECCO TUTTI I CANDIDATI

Sono tre le liste presentate per il rinnovo del prossimo consiglio provinciale, con tornata elettorale programmata per domenica 17 dicembre. Si tratta di:

“Centrodestra per la Provincia”. Delegato Luciano Cavaliere

“Impegno per la Provincia”. Delegato Vincenzo Sicilia Sartu

“Democratici e progressisti”. Delegato Francesco Rogoli.

In sostanza, due liste nel campo del centrosinistra ed una per il centro destra. Ora ci sarà il controllo dei requisiti dei vari candidati per l’ufficializzazione dei partecipanti. A votare il 17 dicembre saranno chiamati i sindaci e i consiglieri comunali dei 20 Comuni del territorio provinciali, trattandosi di elezioni di secondo grado.

Democratici e progressisti: Denise Aggiano (Brindisi); Francesco Briganti (Cellino San Marco); Mario Luigi Convertini (Cisternino); Serafina Latartara (Francavilla Fontana); Roberta Natalini (Torre Santa Susanna); Marco Ruggiero (San Vito dei Normanni); Domenico Tanzarella (Ostuni); Giuseppe Ventrella (Fasano); Antonella Vincenti (San Donaci).

Impegno per la Provincia: Clarita Mingolla (Latiano); Rocco Muolo (Villa Castelli); Elio Ciccarese (sindaco Torchiarolo); Marco Marra (Cellino San Marco); Marina Melgiovanni (San Pancrazio Salentino); Marco Argese (Cellino San Marco); Rosalia Fumarola (San Michele); Pasquale Luperti (Brindisi); Michele De Stradis (Oria); Antonella La Camera (Carovigno); Antonio Loparco (Cisternino); Isabella Vitale (Ceglie Messapica).

“Centrodestra per la Provincia”: Mario Borromeo (Brindisi); Luciano Cavaliere (San Vito dei Normanni); Laura De Mola (Fasano); Susanna Di Maggio (Torre Santa Susanna); Cosimo Elmo (Brindisi); Giacomo Ferrara (Fasano); Luana Iaia (San Vito dei Normanni); Michele Tommaso Lariccia (San Pietro Vernotico); Tiziana Martucci (Brindisi); Maria Pecere (Ostuni); Cataldo Rodio (Ceglie Messapica); Pasquale Santoro (Ceglie Messapica)