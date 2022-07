CONSIGLIO REGIONALE – APPROVATA MOZIONE SULLA REVISIONE DEL PREZZARIO REGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione presentata dai capigruppo, relativamente alla necessità di giungere alla revisione ed aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche a seguito degli effetti del caro materiali ed energia.

In particolare, con la mozione si impegna la Giunta regionale ad emanare con urgenza un atto di indirizzo generale alle stazioni appaltanti tenute ad applicare il prezzario regionale pugliese con il quale, fermo restando la competenza in capo ad esse delle definitive determinazioni ed in ragione del rilevante incremento dei costi delle materie e dell’energia, nonché della provvisorietà della misura che sarà riassorbita all’atto della pubblicazione dell’aggiornamento infrannuale del prezzario regionale 2022 da effettuarsi entro il 31 luglio prossimo, con conseguente applicazione dei necessari conguagli, venga data indicazione di individuare nella percentuale minima del 10 per cento (fermo restando la percentuale massima del 20 per cento stabilita dalla norma), l’incremento da disporsi ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante, di applicare motivatamente su una o più voci una diversa percentuale di incremento. L’atto di indirizzo da emanare dovrà tener conto della facoltà delle stazioni appaltanti, per i soli progetti già approvati, di procedere all’incremento percentuale direttamente in fase di esecuzione del contratto a cura del direttore dei lavori, al fine di non pregiudicare l’iter autorizzativo già concluso e consentendo l’utilizzo delle economie di gara per i progetti finanziati dalla Regione Puglia.

È stata accolta l’istanza dei consiglieri Luigi Caroli (FdI), Antonella Laricchia (M5S) e Lucia Parchitelli (Pd) di proporre all’assessore di competenza, Raffaele Piemontese, un incontro con i consiglieri di maggioranza e di opposizione, ANCE e Ordini professionali per ragionare sulla transizione tra il vecchio e il nuovo prezzario.