Consiglio regionale – D’Attis e Damiani (Fi): in Puglia resteranno 50. Impegno mantenuto

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice segretario, il sen Dario Damiani.

“E’ salva la rappresentanza in Puglia: con la norma approvata alla Camera, che preserva la composizione del Consiglio regionale, abbiamo scongiurato il rischio che migliaia di cittadini si recassero alle urne per poi non avere alcun rappresentante del proprio territorio. Il taglio del numero di consiglieri regionali in virtù della lievissima riduzione della popolazione, avrebbe causato un cortocircuito serio del principio di rappresentatività nelle istituzioni: avremmo avuto il numero di componenti del Consiglio regionale pari a quello di Regioni con due milioni abitanti, ovvero quasi la metà della nostra Puglia. Senza la norma odierna, l’effetto più grave sarebbe stato senza dubbio l’assenza di rappresentanti, sia di maggioranza che di opposizione, di alcune province. L’approvazione di oggi arriva dopo un iter molto lungo e affonda le radici nell’emendamento proposto sei mesi fa alla Camera, primo firmatario Mauro D’Attis, ideatore della norma. Poi, abbiamo presentato un emendamento al Senato al decreto Milleproroghe, ma abbiamo ritenuto che lo strumento migliore per raggiungere l’obiettivo fosse un disegno di legge. E così, sempre al Senato grazie al sostegno del nostro capogruppo Gasparri che è tra i presentatori, abbiamo depositato il ddl a firma di tutti i capigruppo di maggioranza. Adesso che è legge, possiamo dire di aver mantenuto l’impegno che tanti pugliesi ci avevano richiesto. Bene così”.