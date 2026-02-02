Consiglio regionale – D’Attis (Fi): Buon lavoro al gruppo di Forza Italia e a tutto il Consiglio regionale



Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi inizia la legislatura del Consiglio regionale e voglio porgere i migliori auguri di buon lavoro al Gruppo di Forza Italia, al nostro candidato presidente Luigi Lobuono e a tutta l’assise pugliese, con l’auspicio che questi cinque anni siano all’insegna di un lavoro proficuo e costruttivo per la nostra comunità. Buon lavoro al presidente del Consiglio regionale Matarrelli, ai membri dell’ufficio di presidenza eletti, al nostro capogruppo Paride Mazzotta, al segretario d’aula Massimiliano Di Cuia e ai consiglieri Paolo Dell’Erba, Marcello Lanotte e Carmela Minuto. Potranno sempre contare sul sostegno del partito per ogni iniziativa utile per il territorio e sono certo che sapranno essere fedeli interpreti dei valori di Forza Italia con senso delle istituzioni e responsabilità”.