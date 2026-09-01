Consiglio regionale, Fratelli d’Italia riprende i lavori, pianifica le prossime iniziative e annuncia un tour sui territori

Ecco la nota di Fratelli d’Italia:

“L’arrivo della premier Giorgia Meloni ha dato il là alla ripresa dei lavori del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che questa mattina si è riunito per fare il punto della situazione in vista di un autunno che si preannuncia caldo, non solo dal punto di vista meteorologico, ma per tutte le vertenze lavorative e le emergenze non solo sanitarie, ma anche ambientali.

Sarà un ritorno amaro quello dei pugliesi dalle vacanze fra la stangata TARI e l’aumento dell’addizionale IRPEF in arrivo, per questo il presidente Antonio Decaro non può pensare di continuare a gestire questa fase di crisi in totale solitudine, con pochi fedelissimi burocrati che hanno un approccio che non tiene conto dei bisogni reali dei cittadini, specialmente nell’assistenza sanitaria sempre più carente.

Per questo motivo il gruppo sta pianificando un tour sui territori per dar voce ai bisogni locali e tradurli in proposte di legge regionali, ma anche per far conoscere l’attività di FdI in Consiglio regionale. A questo si aggiungeranno conferenze stampa tematiche sulle numerose criticità, così come chiederemo che le Commissioni regionali non siano a uso e consumo della maggioranza, e che venga rispettato rigorosamente l’ordine di arrivo delle richieste di audizione”.