Consiglio regionale, Matarrelli: “Approvati provvedimenti importanti per i diritti, le imprese e il territorio”

“In Consiglio regionale abbiamo approvato oggi importanti provvedimenti che incidono positivamente sulla vita delle imprese e delle persone. Il primo riguarda il tema della violenza di genere. Abbiamo approvato una mozione per chiedere che la legge nazionale consideri violenza qualsiasi atto sessuale senza un chiaro e libero consenso. Per noi il principio è uno solo: solo un “sì” è un “sì”, mentre il silenzio o la paura non possono mai essere scambiati per un’autorizzazione. Vogliamo proteggere le vittime ed evitare che debbano essere loro a dimostrare di aver detto “no”. Abbiamo poi approvato una misura per semplificare i controlli sulle nostre aziende agricole: basta con verifiche doppie o sovrapposte, meno burocrazia e più supporto a chi lavora la terra. Per sostenere l’accoglienza e le strutture turistiche, abbiamo fissato al 31 dicembre 2026 il termine per regolarizzare gli affitti brevi già avviati, garantendo ordine e certezze agli operatori. Infine, abbiamo velocizzato e reso più semplici le procedure per approvare il Piano Energetico regionale sulle fonti rinnovabili, mantenendo centrale la competenza del Consiglio. Continuiamo a lavorare per una Puglia più giusta, efficiente e moderna”. Lo ha dichiarato il Presidente Toni Matarrelli, al termine della seduta odierna del Consiglio regionale della Puglia.