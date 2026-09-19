Consiglio regionale, via libera all’unanimità all’ipertermia in tutte le ASL e approvato il ddl per la logistica agroalimentare di Grottaglie: dichiarazione del presidente Matarrelli

“Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato all’unanimità la mozione per portare l’ipertermia in tutte le ASL, eliminando i costosi viaggi della speranza e garantendo centri pubblici, esenzione dal ticket e supporto alle famiglie fragili: un grande traguardo per il diritto alla salute. Sul fronte dello sviluppo economico, l’Aula ha inoltre approvato il disegno di legge per la logistica agroalimentare. Grazie ai nuovi voli cargo dall’Aeroporto di Taranto Grottaglie, i nostri prodotti voleranno prima verso lo scalo di Istanbul e da lì raggiungeranno oltre trecento destinazioni in tutto il mondo, portando le nostre eccellenze direttamente sui mercati internazionali. Una svolta per la crescita e il lavoro in Puglia”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, al termine della seduta di ieri.