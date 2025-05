Consiglio sul Papa – L’intervento di Alessandro Antonino

Presidente,colleghi Consiglieri,Sua Eccellenza il Prefetto,Eccellenza Reverendissima,autorità presenti,cittadini,

oggi il Consiglio comunale si riunisce in una seduta straordinaria per commemorare Papa Francesco. È un momento importante, non solo per la solennità dell’occasione, ma anche per il significato che vogliamo dare come istituzione a questa figura straordinaria, che ha saputo parlare al mondo con semplicità e forza.

Papa Francesco ha rappresentato molto per tutti noi. Per i credenti è stato un punto di riferimento spirituale, un pastore vicino alla gente. Ma anche per chi non si riconosce nella fede cattolica, è stato un esempio universale di umanità, coerenza, attenzione agli ultimi e ai più fragili.

Ci ha ricordato che la politica deve servire il bene comune, che la dignità umana va sempre difesa, che non si può rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie, alle guerre, alla povertà. Il suo impegno per la pace, per l’ambiente, per l’accoglienza dei migranti e per i diritti dei più deboli ci ha offerto un modello di responsabilità morale a cui ispirarci anche nelle nostre scelte quotidiane come amministratori pubblici.

In questi anni, Papa Francesco ha più volte richiamato il valore della prossimità, della solidarietà concreta. Ha indicato una via fatta di sobrietà, ascolto, rispetto, impegno. Un modo di essere Chiesa, ma anche un modo di essere comunità. E questo riguarda da vicino anche il ruolo che svolgiamo qui, nel nostro Comune, dove spesso siamo chiamati a trovare soluzioni a problemi complessi, a dare risposte ai bisogni reali delle persone.

Per questo, la sua scomparsa lascia un grande vuoto. Ma ci lascia anche una grande eredità. Che tocca anche noi, qui a Brindisi. Una città che, come è stato ricordato, ha saputo essere esempio di accoglienza, di solidarietà, di pace. Una città che, nei momenti più difficili, ha dimostrato di sapersi stringere attorno a chi aveva bisogno. In questo spirito, credo sia giusto e doveroso che anche la nostra città onori in modo concreto la figura di Papa Francesco.

Ringrazio quindi il Presidente del Consiglio comunale per aver ripreso, nel suo intervento, la proposta che ho avanzato in conferenza dei capigruppo: intitolare una piazza, una strada, uno spazio della nostra città a Papa Francesco. Non si tratta solo di un gesto simbolico. Si tratta di far vivere nel tempo un legame, di mettere al centro della nostra comunità quei valori che lui ha rappresentato con coerenza e determinazione.

Sappiamo che, secondo la normativa, non è possibile intitolare strade o piazze a persone decedute da meno di dieci anni, salvo specifica deroga del Ministero dell’Interno. È per questo che, approfittando della presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, che ringrazio per essere qui oggi, auspico che questa proposta possa trovare ascolto e sostegno istituzionale, così da poter avviare insieme il percorso necessario.

Colgo anche l’occasione per esprimere il mio pieno sostegno alla proposta avanzata dal Partito Democratico di intitolare l’aeroporto di Brindisi a Papa Francesco. Si tratta di un’idea che condivido profondamente, perché rafforza ulteriormente il legame tra la nostra città e i valori di pace, accoglienza e fraternità universale che Papa Francesco ha saputo rappresentare. Intitolare l’aeroporto, porta d’ingresso e simbolo di apertura verso il mondo, sarebbe un segnale forte e coerente con la nostra storia.

Infine, rivolgo un saluto e un ringraziamento sentito a Sua Eccellenza il Vescovo. La sua presenza in questa sede rende ancora più significativo questo momento di memoria e condivisione. La nostra comunità ha bisogno di unità, di dialogo tra istituzioni civili e religiose, e di gesti concreti che ci aiutino a costruire una società più giusta, più attenta, più solidale.

Che questa commemorazione possa essere l’inizio di un impegno vero, non solo per ricordare, ma anche per continuare a camminare nella direzione indicata da Papa Francesco.