Consiglio – Tari, non aumentano le tariffe e le differenze per spese di personale  assorbite da attività di recupero dell’evasione

Con 17 voti favorevoli e 11 contrari, il Consiglio comunale di Brindisi, nella seduta di oggi, 30 luglio 2026, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Livia Antonucci, ha approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) anno 2026-2029 riguardante il Servizio integrato di gestione dei rifiuti.

“Il valore presente in questo Piano Economico Finanziario, validato da AGER, è di 28.854.811,00 euro, maggiore rispetto a quello del 2025 di poco più di 400mila euro: in termini percentuali 1,57% – ha spiegato l’assessore Antonucci -. Questa differenza rinviene dall’aumento dei costi del personale, dovuto all’adeguamento previsto dai contratti collettivi nazionali e dai costi di gestione generali del servizio, e sarà assorbita, grazie all’attività di recupero dell’evasione ed elusione fiscale e perciò le tariffe Tari non subiranno aumenti in bolletta”.

In sede di illustrazione della delibera, l’assessore Antonucci ha riferito dell’istituendo “tavolo di coordinamento affinché si intersechino tutti i dati delle utenze domestiche e non domestiche in un’unica banca dati”, che prevede l’impegno dei “Servizi finanziari, Suap, Anagrafe e Polizia locale”. “È un’attività difficile, e di questo ne siamo consapevoli – ha osservato Antonucci -, ma che va fatta una volta per tutte proprio per salvaguardare le tasche dei cittadini onesti. Questo comporterà di non avere evasione perlomeno da oggi in poi. Per il resto, ossia per chi non è censito oggi, continueremo con l’ausilio della Polizia locale, a contrastare il fenomeno dell’evasione ma anche degli abbandoni il cui smaltimento incide sul costo totale della TARI in maniera esorbitante. La questione Tari non può e non deve essere un tema da trattare esclusivamente sul piano politico – ha concluso -, né deve dividere questa assise che deve adoperarsi nella risoluzione del problema mettendo in atto ogni possibile attività, sempre nell’interesse dei cittadini che rispettano le regole”.