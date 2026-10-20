Consiglio regionale, Affitti brevi, FDI: “Approvata una legge punitiva, contro la proprietà privata e che non risolve i problemi degli alloggi per studenti e famiglie”

Il presidente Paolo Pagliaro – con i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri – spiega i motivi del voto contrario in Aula.

“Abbiamo tentato di fermare il campo largo che governa la Puglia dall’approvare la legge sugli ‘Affitti brevi’, ma non ci siamo riusciti e ne siamo rammaricati per tre motivi:

1) calpesta i princìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, a partire dalla tutela della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica garantite dagli articoli 3 e 41 della nostra Carta;

2) di fatto si cristallizza una realtà a favore delle strutture ricettive esistenti, punendo tutti coloro che non potranno più chiedere l’autorizzazione all’apertura di nuove case vacanze o b&b;

3) se davvero si pensa che bloccando nuove attività turistiche (case vacanze o B&B) si possa risolvere il problema degli studenti e famiglie in cerca di alloggio e allora il problema non è politico, ma sociologico: questa maggioranza rosso-giallo non conosce né il mercato immobiliare, né le problematiche che vivono i proprietari e gli affittuari.

Insomma, su volontà della Giunta regionale – è bene ricordare che si tratta di un Disegno di Legge fortemente voluto dal presidente Antonio Decaro – si è approvato un provvedimento dirigista, punitivo e ideologico, pensato con la presunzione che la casa dei pugliesi – il frutto di sacrifici di una vita, una riserva di valore o un piccolo strumento per integrare il reddito familiare – sia un bene sotto tutela pubblica, a disposizione dei desideri regolatori e dei divieti dei sindaci o della burocrazia regionale.

La verità è che questo governo regionale non sta governando il turismo: ma sta facendo ostruzionismo contro i cittadini. Volete trasformare i Comuni in podestà fiscali e urbanistici, autorizzati a imporre tetti numerici e barriere burocratiche (come le folli pretese di polizze assicurative obbligatorie per i privati o complicatissime pratiche SUAP) che soffocano il mercato e la libertà d’impresa. La carenza di alloggi a lungo termine non si combatte vessando i proprietari di case vacanza, ma introducendo garanzie contro le morosità e liberando il mercato dalle catene della burocrazia statalista. Per tutte queste ragioni, perché questo DDL nasce già zoppo, incostituzionale e marcatamente illiberale, il Gruppo di Fratelli d’Italia non lo ha votato”.