CONSORZIO ALBERGATORI CAROVIGNO – COME SI DESTAGIONALIZZA SENZA VOLI?

Cosa significa destagionalizzare?

Destagionalizzare significa gestire l’economia costante di un territorio, significa ricchezza per un territorio, significa non perdere quelle risorse umane qualificate che servono oggi al turismo.

Chi sono i clienti delle sponde di stagione?

Sono quei clienti di un centro Europa o Italia che hanno la possibilità di viaggiare perché non vincolati dai calendari scolastici, sono quei clienti che hanno una capacità di spesa giusta per lo stesso periodo… Eppure la notizia del momento è quella che dall’aeroporto di Brindisi verranno meno i collegamenti da Milano e Roma, gli stessi che servono da incrocio per i voli internazionali.

“Il Governo centrale – afferma il Presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno, Enzo Di Roma – dovrebbe essere attento a queste necessità. Non è soltanto compito dei comuni e dei piccoli/medi imprenditori che a volte sacrificano i propri bilanci per mantenere a regime le strutture anche in bassa stagione. E’ un ventennio che si parla di destagionalizzazione: in parte la Puglia e la Puglia centrale ci sta riuscendo, ma ci riuscirà definitivamente se tutti gli attori fanno la loro parte, partendo dai voli e finendo, in virtù del tavolo tecnico con i balneari, non mettendo il limite alla chiusura dei lidi.