Consorzio Asi – Approvato Piano triennale delle opere pubbliche. La Sala riunioni sarà intitolata ad Arina

In data odierna, su apposita convocazione del Presidente Franco Gentile, si è svolta l’Assemblea generale ordinaria del Consorzio per lì’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi.

Alla presenza dei rappresentanti di tutti gli enti-soci, sono stati approvati all’unanimità il Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, il Programma triennale degli acquisti 2026-2028 e l’Elenco dei lavori per l’anno 2026.

Si è proceduto, inoltre, sempre all’unanimità, con l’approvazione del Piano economico e finanziario 2026.

L’assemblea generale ordinaria si è svolta nella Sala assembleare del Consorzio che è stata interessata da accurati lavori di ristrutturazione. Su proposta del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, si procederà con la intitolazione di tale Sala al compianto Francesco Arina che è stato segretario generale del Consorzio del Porto e dell’Area di sviluppo industriale di Brindisi dal 1958 al 1984 e Sindaco di Brindisi dal 1967 al 1971, dal 1975 al 1984 e dal 1993 al 1994.