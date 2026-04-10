Consorzio ASI – Intitolata la sala assembleare a Franco Arina

E’ stato per 10 anni, in tre periodi, il sindaco di Brindisi, l’ultimo primo cittadino nel 1993 eletto con il sistema cosiddetto della prima Repubblica. Ma Franco Arina e’ stato anche il primo segretario generale agli albori del Consorzio del porto, credendo e creando il primo vero programma di sviluppo industriale del territorio salentino. Oggi, la sala convegni e assembleare della sede dell’ASI, il Consorzio dell’area sviluppo industriale, e’ stata intitolata proprio a Franco Arina. Presenti i familiari più’ stretti, il il sindaco Giuseppe Marchionna, il presidente ASI Franco Gentile, il prefetto Guido Aprea e l’on. Mauro D’Attis.