Consorzio ATS BR 1- Le modalità organizzative del Centro antiviolenza Crisalide

Come è noto, scade in data odierna il periodo di proroga concordato con

l’attuale gestore del Centro Antiviolenza. Sinora, le attività del Centro Crisalide

erano state finanziate con risorse dell’ambito, non strutturali, attualmente non

ripetibili. Si rende necessaria dunque una nuova modulazione del servizio tramite

cui adeguarsi a quanto previsto dalla normativa regionale; e, procedere dunque con

un coinvolgimento di quelle realtà che hanno maturato già da anni una consolidata

esperienza sul territorio. Ed infatti, con l’istituzione, per la prima volta, dell’equipe

Multidisciplinare Integrata di I livello (ai sensi della d.g.r. n 1878/2016) e

garantendo il servizio del Cav Crisalide con le figure professionali previste dall’art

107 del R.R. n 4 del 2007, è possibile gestire tutte le situazioni che si

presenteranno. In effetti, l’equipe è composta da: 1 Assistente Sociale del

Consorzio; 1 psicologa del consultorio familiare; 1 assistente sociale del consultorio

familiare; 1 educatrice professionale del Consorzio.

A queste risorse si affiancano delle figure che verranno coinvolte, a seconda dei

casi, tenendo conto della singola fattispecie in esame: 1 neuropsichiatra infantile;

1 pediatra; 1 ginecologa ed eventuali operatori del U.E.P.E.

L’azione dell’equipe sarà così supportata dalle professionalità che, conformemente

a quanto disposto dal regolamento regionale, devono presidiare un centro

Antiviolenza: 1 assistente sociale; 1 educatrice professionale; 1 psicologa; 1

avvocata.

Il centro Crisalide, dunque, non chiuderà: anzi, è intendimento degli enti soci

(Brindisi e San Vito dei N.) indirizzare tale servizio sempre più in direzione della

salvaguardia delle famiglie vittime di maltrattamenti e delle persone vittime di

violenza, avvalendosi di importanti risorse. Conseguentemente, sarà possibile

fruire del necessario e imprescindibile contributo apportato da professionalità

specifiche in materia di contrasto alle situazioni di abuso e maltrattamento in

famiglia, nonché assicurare una copertura completa di casi conclamati di violenza

e avvalersi della preziosa esperienza maturata dal terzo settore sul nostro territorio.