CONSORZIO ATS BR/4 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE

Consorzio ATS BR4: Manifestazione di interesse a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Pro.V.I. Dopo di Noi Linea D.

Si rende noto che sono stati riaperti i termini per l’acquisizione di Manifestazioni di Interesse per l’individuazione di Enti del Terzo Settore, nonché di Associazioni di famiglie di persone con disabilità oltre a Enti pubblici e privati, interessati agli interventi dela Linea D del Piano regionale per il Dopo di Noi.

Nell’Avviso pubblico si persegue la finalità generale di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti di vita per l’autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza supporto familiare sul territorio locale, attraverso un percorso di co-progettazione che coinvolga tutti i soggetti della comunità locale che, a vario titolo, intervengono nella individuazione dei bisogni prioritari e nella realizzazione del sistema integrato.

Gli interventi sono di tipo gestionale (sviluppo delle competenze, accompagnamento verso l’uscita dal nucleo familiare, deistituzionalizzazione, soluzioni alloggiative- gruppi appartamento o cohousing) e infrastrutturale (eliminazione barriere architettoniche, domotica e arredi adattati).

I soggetti pubblici e privati interessati a partecipare al percorso dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione (“Scheda di iscrizione per la partecipazione”) entro il 23/05/2022. E’ possibile prendere visione dell’Avviso pubblico sull’Albo Pretorio del Consorzio ATS BR 4 e sul sito internet dei Comuni consorziati.