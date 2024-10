Consorzio ATS BR1 e CAV del territorio firmano la convenzione sul programma antiviolenza

Nella giornata di oggi, a seguito del tavolo interistituzionale antiviolenza tenutosi in data 10.10.u.s.,

si è provveduto a firmare la convenzione tra il Consorzio ATS BR 1 e i tre CAV del territorio, ovvero

CAV Pubblico Crisalide, CAV io Donna e CAV Ricomincio da me.

Suddetto protocollo è propedeutico per la nuova programmazione della rete dell’antiviolenza di

durata biennale.

Si tratta di un ulteriore passo verso la costruzione di una rete coesa tra i vari enti ed istituzioni e

soprattutto verso la realizzazione di un sistema integrato di intervento. Il nuovo programma condiviso

avrà nome “ Frida, libere della violenza”.

L’occasione è gradita per sottolineare il grande lavoro svolto nel precedente programma

dell’antiviolenza denominato “Atena: stop alla violenza 3” che è riuscito a supportare e proteggere

diverse donne vittime di violenze e abusi.

Questo percorso di partecipazione condivisa racchiude un forte potenziale di cambiamento, ovvero

l’apertura di nuovi contesti, un linguaggio comune e una costruzione di interventi e politiche di

antiviolenza (e non solo) capaci di contenere e valorizzare la dimensione di genere.