Consorzio ATS BR4 – Cgil, Cisl e Uil convocati in Prefettura mercoledì prossimo

Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FP, sono state convocate mercoledi 23 settembre prossimo, a seguito della Proclamazione dello Stato di Agitazione Unitario, a seguiti del taglio unilaterale di ore del suddetto Servizio di Integrazione Scolastica del CONSORZIO ATS BR4.

Tale taglio, oltre a produrre importanti ricadute occupazionali ed economiche agli operatori interessati, ha privato un’utenza fragile come gli alunni con disabilita’ di un diritto pubblico costuzionalmente riconosciuto.

Tutto cio’, dichiarano Chiara Cleopazzo (FP CGIL) Flavia Ciraci’ ( CISL FP) e Damiano Rizzo ( UILFP e’ inaccettabile, quindi abbiano mobilitato utenti e lavoratori in un SIT-IN di protesta che si svolgera’ giorno 23 settembre prossimo dalle ore 10.00 alle ore 14.00, davanti alla sede della Prefettura di Brindisi.

Ora basta, servono risposte urgenti e risolutive, altrimenti andremo avanti fino allo sciopero dell’intero settore.

LE SEGRETERIE TERRITORIALI DI FP CGIL, CISL FP E UIL FP