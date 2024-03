Consorzio BR4, al via la formazione 2024 per il personale dell’integrazione scolastica

Autismo e metodo ABA, fondamenti teorico – pratici: sono 128 le unità professionali coinvolte nel programma di aggiornamento

Anche per l’anno 2024 è pronto il piano di formazione e aggiornamento rivolto agli operatori impegnati nel servizio di integrazione scolastica, intervento specialistico erogato dal Consorzio ATS BR4 a sostegno di alunni e studenti con disabilità. Sono 128 le unità professionali coinvolte, tra educatori e Oss, che potranno avvalersi del programma formativo messo a punto dalle cooperativa “Socioculturale” in collaborazione con la cooperativa “Lavoro e Progresso”. L’attenzione verrà focalizzata sull’approccio teorico e pratico che può contribuire a migliorare la socializzazione e l’apprendimento dei ragazzi autistici. Suddivisi per gruppi omogenei, gli interessati parteciperanno alle attività laboratoriali confrontandosi sui fondamenti ABA, metodo basato sull’analisi dei comportamenti umani che studia le relazioni con l’ambiente al fine di migliorare la qualità della vita dei soggetti destinatari.

«Un investimento educativo prezioso, reso possibile grazie alla fiducia che insieme alla cooperativa che gestisce il servizio riponiamo da anni nella formazione del personale. Un investimento che è utile alle figure impiegate, ma soprattutto ai minori che ne beneficiano e alle loro famiglie, e di fatto all’intera comunità scolastica, chiamata a realizzare in sinergia con tutte le risorse disponibili percorsi di crescita ed effettiva inclusione», ha commentato il presidente del Consorzio BR4 Antonio Calabrese. Il programma formativo 2024 è stato presentato nella mattinata di oggi, in occasione della conferenza stampa svoltasi presso la sede dell’ufficio di Piano del Consorzio alla presenza del dott. Calabrese e dell’avv Pierpaolo Budano, direttore dell’Ente consortile che dal 2021 gestisce la realizzazione del sistema integrato di welfare dei Comuni di Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna. I dettagli del piano di formazione, che verrà realizzato a partire dal prossimo 13 marzo da esperti – psicologi, psicoterapeuti ed educatori professionali specializzati in disturbi del neurosviluppo – sono stati illustrati dall’avv. Alessandro Nocco, referente della cooperativa “Socioculturale”, gestore del servizio di integrazione scolastico nei Comuni dell’ATS BR4, e dalle coordinatrici del servizio, le dottoresse Valentina Capodieci ed Elena Galiano.

Gli incontri formativi si terranno presso l’auditorium del Liceo Scientifico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne. Durante l’iniziativa di presentazione è stato espresso un ringraziamento alla scuola, al dirigente scolastico Mario Palmisano Romano, per la cortese disponibilità.