Consorzio di gestione di Torre Guaceto, pubblicato avviso per la nomina di due rappresentanti del Comune di Brindisi

Scade alle ore 12:00 di mercoledì 28 gennaio 2026 il termine di presentazione della proposta o dichiarazione di disponibilità alla designazione per la nomina di due rappresentanti del Comune di Brindisi in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione di Torre Guaceto, uno dei quali con ruolo di Vice Presidente e l’altro come componente.

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha pubblicato un avviso in virtù del quale “possono presentare proposte di candidatura, senza alcun vincolo per il Sindaco, oltre ai privati cittadini, i Gruppi consiliari, gli Organismi di partecipazione, gli Ordini Professionali, le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e Privati”.

L’avviso è già pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente e lì sono indicate le singole modalità per presentare la proposta di candidatura.