Consorzio servizi sociali BR/1 – assicurata la continuità, ma con affidamenti diretti

CABINA DI REGIA DEL 12.09.2024 – GARANTITA LA CONTINUITÁ E LA QUALITÁ DI

TUTTI I SERVIZI

Si è svolta nella mattinata del 12 settembre 2024 la Cabina di Regia del Consorzio ATS

BR1, richiesta la scorsa settimana dalle OOSS e condivisa dalla direzione generale dell’Ambito, al

fine di rendere note le modalità con cui sarà affidata la gestione dei servizi nella fase di transizione

verso i nuovi appalti.

La direzione dell’ente ha precisato che sarà garantita la continuità dei servizi di Centro di

ascolto per le famiglie, affidamento familiare minori, educativa domiciliare e Centro antiviolenza,

mediante procedure distinte di affidamenti diretti conformemente a quanto disposto dal codice dei

contratti.

Viene confermata, inoltre, l’attivazione dei nuovi servizi di Segretariato sociale e di Centro

per il contrasto a tutte le forme di povertà, compresa la povertà estrema.

Nel frattempo, saranno rimodulate le nuove gare mantenendo l’impostazione già adottata e,

cogliendo questa occasione, per introdurre nuovi servizi. In questo modo, a partire dal 1° gennaio

2025, tutti i servizi potranno funzionare a regime.

La Cabina di Regia sarà, dunque, riconvocata a breve per discutere della nuova

programmazione sociale con particolare riferimento ai servizi in oggetto.

Le OOSS e il Terzo settore hanno preliminarmente espresso soddisfazione sul mantenimento

del livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni relative al servizio di integrazione scolastica.

Hanno poi chiesto che nell’affidamento diretto e nelle procedure di gare successive siano mantenuti

gli impegni presi, anche in relazione alla tutela dei lavoratori compresi nella platea storica.

Il Consorzio ha garantito che la clausola sociale di cui all’art. 37 CCNL Coop. Soc. sarà

rispettata e saranno assicurati anche gli impegni già assunti sulle platee storiche. Gli affidamenti

diretti non modificheranno questa situazione.

Nei prossimi giorni il Consorzio comunicherà gli esiti delle procedure di affidamento diretto

appena attivate.