Consorzio tra Comuni ATS BR4, Antonio Calabrese riconfermato presidente all’unanimità

L’assemblea dei sindaci del Consorzio fra Comuni dell’Ambito Territoriale BR4, durante l’incontro svoltosi nella mattinata di ieri presso la sede di via Santacesaria a Mesagne, ha confermato il Consiglio di Amministrazione uscente. Voto unanime per l’elezione di Antonio Calabrese, che continuerà a svolgere il ruolo di Presidente dell’Ente costituitosi nel 2021 con l’obiettivo di realizzare sui territori dei nove Comuni che ne fanno parte un sistema integrato di welfare, nello spirito della legge 328 del 2000.

«I risultati scaturiti dall’impegno con cui il Consiglio di Amministrazione e il presidente Calabrese si sono spesi in questi anni avvalorano la scelta di riconfermare la compagine istituzionale alla guida del Consorzio, nessuna incertezza sulla continuità», ha spiegato il presidente dell’Assemblea dei sindaci, Mino Maiorano. Sono consiglieri di amministrazione del Consorzio: la vicepresidente Lucrezia Morleo, assessore ai servizi sociali di Torre Santa Susanna; Valentina Carella, consigliere comunale di San Pietro Vernotico; Paola De Masi, assessore ai servizi sociali di Torchiarolo; Alessandra De Mitri,assessore ai servizi sociali di San Donaci;Anna Fiore per il Comune di San Pancrazio Salentino; Clarita Mingolla, consigliere comunale di Latiano; Daniela Renna, consigliere comunale di Cellino San Marco; Chiara Saracino, assessore ai servizi sociali di Erchie.

«Ringrazio l’assemblea dei sindaci per la fiducia che mi viene nuovamente accordata; rimanere presidente del cda del Consorzio è per me un onore di cui sento tutta la responsabilità, anche alla luce dell’esperienza degli ultimi tre anni. Continueremo ad operare con spirito di servizio e consapevolezza, con l’obiettivo di cogliere appieno le opportunità che consentono di migliorare la vita delle persone più fragili», ha dichiarato il presidente Calabrese.

All’incontro erano presenti i sindaci, o loro delegati, dei Comuni del Consorzio ATS BR4. Oltre al primo cittadino di Latiano, Mino Maiorano, sono intervenuti: il sindaco di San Pietro, Maria Lucia Argentieri; Elio Ciccarese, sindaco di Torchiarolo; Giuseppe Gallù, assessore al bilancio di Torre Santa Susanna; il sindaco di Cellino San Marco, Marco Marra; il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli; Giancarlo Miccoli, sindaco di San Donaci; Edmondo Moscatelli, sindaco di San Pancrazio Salentino; Cinzia Saracino, presidente del consiglio comunaledi Erchie. Unanime l’apprezzamento dei presenti per l’azione con cui il Consorzio ha caratterizzato l’istituzione e la gestione di servizi e interventi a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione.